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    «Трактор» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе хозяев отличились Лукаш Седлак (16-я минута), Томаш Гика (34), Понтус Оберг (60) и Сергей Калинин (62).

    Гости ответили результативными ударами Алексея Макеева (17), Георгия Белоусова (31) и Питера Холланда (49).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Седлак — 6 (бол., Бэйлен, Оберг), 15:43 — 1:0. Макеев — 17 (бол., Голышев, Белоусов), 16:47 — 1:1. Белоусов — 4 (бол., Дацюк, Голышев), 30:42 — 1:2. Гика — 8 (Седлак, Кравцов), 33:44 — 2:2. Холланд — 5 (Секстон, Василевский), 48:48 — 2:3. Оберг — 6, 59:02 — 3:3. Калинин — 8 (Бывальцев, Бэйлен), 61:09 — 4:3Вратари: Федотов (58:54 — 59:02, 61:09) — Галкин (61:09)Броски: 35 (17+7+10+1) — 19 (5+11+3+0)Штраф: 6 — 10

    «Трактор» набрал 42 очка и остался на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Екатеринбургский клуб идет на пятой строчке с 39 очками.

    28 ноября «Автомобилист» примет на своем поле ЦСКА, а днем позже челябинцы сыграют в гостях с «Нефтехимиком». 0

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