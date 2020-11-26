ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего МарадонаНеповторимый гений. Марадону запомнят как одного из величайших в истории
  • 22:51
    • «Лилль» и «Милан» разошлись миром
  • 22:47
    • ЦСКА в большинстве не справился с «Фейенордом»
  • 22:41
    • «Арсенал» разгромил «Мольде» и обеспечил себе первое место
  • 19:54
    • Чалов и Эджуке сыграют в атаке ЦСКА против «Фейенорда»
  • 23:03
    • Варди спас «Лестер» от поражения
    Все новости спорта

    «Динамо» победило «Локомотив», отыгравшись со счета 0:3

    Хоккей КХЛ Динамо Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» — «Локомотив»
    «Динамо» — «Локомотив»

    Во втором периоде ярославцы повели со счетом 3:0 — шайбы на счету Артура Каюмова (21), Рушана Рафикова (34) и Антона Ландера (40).

    В третьем игровом отрезке хозяева отыгрались — голами отметились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57) и Вадим Шипачев (57).

    В овертайме москвичи смогли добиться победы благодаря голу Михала Чайковски (64).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0)
    Голы: Каюмов — 6 (Рафиков, Осипов), 20:53 — 0:1. Рафиков — 2 (бол., Осипов, Алексеев), 33:18 — 0:2. Ландер — 7 (Марченко, Аверин), 39:10 — 0:3. Линдберг — 4 (бол., Яшкин, Чайковски), 50:56 — 1:3. Кагарлицкий — 4 (бол., Яшкин, Сергеев), 56:06 — 2:3. Шипачев — 11 (бол., Сергеев, Миронов), 56:44 — 3:3. Чайковски — 5 (Яшкин, Линдберг), 63:23 — 4:3Вратари: Бочаров (56:19 — 56:44, 63:23) — Паскуале (63:23)Броски: 27 (11+5+8+3) — 23 (8+10+5+0)Штраф: 10 — 10

    «Локомотив» с 40 очками остался на третьем месте турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет на четвертой строчке с 36 очками. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» крупно выиграет у аутсайдера группы?
  • «Наполи» — «Риека». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Справится ли «Тоттенхэм» с «Лудогорцем»?
  • «Тоттенхэм» — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Порадует ли результативностью встреча на «Айброкс»?
  • «Рейнджерс» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клуж — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСВ — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие