«Динамо» победило «Локомотив», отыгравшись со счета 0:3

Московскоеодержало домашнюю победу над ярославским(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Во втором периоде ярославцы повели со счетом 3:0 — шайбы на счету Артура Каюмова (21), Рушана Рафикова (34) и Антона Ландера (40).

В третьем игровом отрезке хозяева отыгрались — голами отметились Оскар Линдберг (51), Дмитрий Кагарлицкий (57) и Вадим Шипачев (57).

В овертайме москвичи смогли добиться победы благодаря голу Михала Чайковски (64).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) Голы: Каюмов — 6 (Рафиков, Осипов), 20:53 — 0:1. Рафиков — 2 (бол., Осипов, Алексеев), 33:18 — 0:2. Ландер — 7 (Марченко, Аверин), 39:10 — 0:3. Линдберг — 4 (бол., Яшкин, Чайковски), 50:56 — 1:3. Кагарлицкий — 4 (бол., Яшкин, Сергеев), 56:06 — 2:3. Шипачев — 11 (бол., Сергеев, Миронов), 56:44 — 3:3. Чайковски — 5 (Яшкин, Линдберг), 63:23 — 4:3Вратари: Бочаров (56:19 — 56:44, 63:23) — Паскуале (63:23)Броски: 27 (11+5+8+3) — 23 (8+10+5+0)Штраф: 10 — 10

«Локомотив» с 40 очками остался на третьем месте турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идет на четвертой строчке с 36 очками. 0