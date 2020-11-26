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    Дубль Найта принес «Авангарду» победу над «Амуром»

    Хоккей КХЛ Авангард Амур Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (5-я минута), Егор Чинахов (6) и Корбан Найт (38, 60).

    За хабаровский клуб отличились Валентин Пьянов (15) и Гинек Зогорна (48).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Буше — 9 (Зернов, Якупов), 4:13 — 1:0. Чинахов — 8 (бол., Найт, Чинахов), 5:15 — 2:0. Пьянов — 6 (Рассказов), 14:58 — 2:1. Найт — 10 (бол., Буше, Чинахов), 37:41 — 3:1. Г. Зогорна — 4 (Лугин, Сергиенко), 47:12 — 3:2. Найт — 11 (п.в.), 59:49 — 4:2Вратари: Бобков — Аликин (58:33 — 59:49)Броски: 30 (8+13+9) — 21 (7+7+7)Штраф: 8 — 10

    «Авангард» набрал 42 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 26 очками занимает девятое место. 0

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