СКА обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛв Санкт-Петербурге одержал победу над— 5:3 (0:1, 1:0, 4:2).

В составе победителей голами отметились Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев (дубль) и Йоонас Кемппайнен. У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Владимир Михасенок и Александр Горшков (дубль).

Петербуржцы выиграли десятый матч подряд у «Амура». Команда продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице Западной конференции (37 очков). «Амур» — 10-й на Востоке (24).

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Голы: Марченко, 35:53 (бол.). Морозов, 40:19 (бол.). Каменев, 45:50 (бол.), 48:15. Кемппайнен, 51:42 (бол.). — Михасёнок, 8:55. Горшков, 41:46, 49:32

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Амур» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 24 ноября. 0