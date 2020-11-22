ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ
  • 15:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» и остался лидером РПЛ
  • 20:53
    • Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»
  • 19:47
    • Зарипов — лучший бомбардир в истории «Ак Барса»
  • 19:13
    • «Сассуоло» возглавил таблицу Серии А, «Интер» одолел «Торино»
  • 19:04
    • «Рома» разгромила «Парму», Мхитарян оформил дубль
    Все новости спорта

    СКА обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

    Хоккей КХЛ СКА Амур Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге одержал победу над «Амуром» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей голами отметились Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев (дубль) и Йоонас Кемппайнен. У гостей заброшенные шайбы в свой актив записали Владимир Михасенок и Александр Горшков (дубль).

    Петербуржцы выиграли десятый матч подряд у «Амура». Команда продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице Западной конференции (37 очков). «Амур» — 10-й на Востоке (24).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
    Голы: Марченко, 35:53 (бол.). Морозов, 40:19 (бол.). Каменев, 45:50 (бол.), 48:15. Кемппайнен, 51:42 (бол.). — Михасёнок, 8:55. Горшков, 41:46, 49:32

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Амур» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 24 ноября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев и Тим устроят триллер в финале Итогового турнира?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Павлины» прервут серию поражений?
  • «Лидс» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.27
  • Прогноз на матч Медведев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие