«Магнитка» победила «Барыс» в серии буллитов

В поединке регулярного чемпионата КХЛв серии буллитов обыгралсо счетом 2:1 Б.

В составе «Магнитки» героем встречи стал нападающий Николай Прохоркин. На его счету шайба в основное время и реализованный решающий буллит.

У казахов результативным броском отметился Филип Вароун.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Вароун — 1 (бол., Дитц, Старченко), 30:42 — 1:0. Прохоркин — 5 (Хлыстов, Плотников), 40:35 — 1:1Победный буллит: ПрохоркинВратари: Ортио — ОлкинуораШтраф: 29 — 10Броски: 24 (7+7+6+4) — 42 (12+15+13+2)

После этой победы «Металлург» набрал 34 очка и прервал серию из двух поражений. Для «Барыса» это второе поражение подряд. 0