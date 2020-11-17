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    «Магнитка» победила «Барыс» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Барыс Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг в серии буллитов обыграл «Барыс» со счетом 2:1 Б.

    Игроки «Металлурга» Мг
    Игроки «Металлурга» Мг

    В составе «Магнитки» героем встречи стал нападающий Николай Прохоркин. На его счету шайба в основное время и реализованный решающий буллит.

    У казахов результативным броском отметился Филип Вароун.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Вароун — 1 (бол., Дитц, Старченко), 30:42 — 1:0. Прохоркин — 5 (Хлыстов, Плотников), 40:35 — 1:1Победный буллит: ПрохоркинВратари: Ортио — ОлкинуораШтраф: 29 — 10Броски: 24 (7+7+6+4) — 42 (12+15+13+2)

    После этой победы «Металлург» набрал 34 очка и прервал серию из двух поражений. Для «Барыса» это второе поражение подряд. 0

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