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    Нестеров: Хочется играть в НХЛ до конца карьеры

    Хоккей Калгари Флэймз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Российский защитник Никита Нестеров рассказал, почему принял решение вернуться в НХЛ.

    Никита Нестеров
    Никита Нестеров

    Ранее Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари» на 700 тысяч долларов.

    «В связи с пандемией много хоккеистов даже в НХЛ сидят без контрактов. У команд банально нет денег.

    Мной интересовались три команды, но в "Калгари" проявляли больше всего инициативы. Мы сразу же пришли к договоренности, вот и все.

    Скажу так: всегда хочется больше. Но для меня сейчас важнее всего вернуться в НХЛ. Я хотел, чтобы мне дали шанс, в "Калгари" сделали это. Я доволен этим контрактом. Я еду играть в хоккей.

    Трехмиллионное предложение от "Лос-Анджелеса"? Во-первых, это было до пандемии. Во-вторых, я не знаю, действительно ли мне давали эту сумму.

    Они мне не звонили, я не общался ни с кем на эту тему. Мой новый агент позвонил в клуб — они сказали, что о подобных суммах речи не было.

    Я никогда не загадываю, что будет. Конечно, хочется до конца карьеры проиграть в НХЛ. Так что буду стараться, доказывать», — приводит слова Нестерова Sport24.

    Последние три сезона Нестеров провел в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+7» и 24 минутах штрафного времени. В НХЛ Нестеров ранее выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». 0

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