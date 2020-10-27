Нестеров: Хочется играть в НХЛ до конца карьеры

Российский защитникрассказал, почему принял решение вернуться в НХЛ.

Ранее Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари» на 700 тысяч долларов.

«В связи с пандемией много хоккеистов даже в НХЛ сидят без контрактов. У команд банально нет денег.

Мной интересовались три команды, но в "Калгари" проявляли больше всего инициативы. Мы сразу же пришли к договоренности, вот и все.

Скажу так: всегда хочется больше. Но для меня сейчас важнее всего вернуться в НХЛ. Я хотел, чтобы мне дали шанс, в "Калгари" сделали это. Я доволен этим контрактом. Я еду играть в хоккей.

Трехмиллионное предложение от "Лос-Анджелеса"? Во-первых, это было до пандемии. Во-вторых, я не знаю, действительно ли мне давали эту сумму.

Они мне не звонили, я не общался ни с кем на эту тему. Мой новый агент позвонил в клуб — они сказали, что о подобных суммах речи не было.

Я никогда не загадываю, что будет. Конечно, хочется до конца карьеры проиграть в НХЛ. Так что буду стараться, доказывать», — приводит слова Нестерова Sport24.

Последние три сезона Нестеров провел в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+7» и 24 минутах штрафного времени. В НХЛ Нестеров ранее выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». 0