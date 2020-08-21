«Айлендерс» выбили «Вашингтон» из Кубка Стэнли

проигралв пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Таким образом, «Кэпиталз» уступили в серии — 1:4 и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

Дубль в этом поединке оформил Энтони Бовилье, еще по шайбе в пустые ворота забросили Ник Ледди и Джош Бэйли.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности «-2». Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также завершил матч без очков.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Вашингтон» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Бовилье — 5 (бол., Нельсон, Бэйли), 10:19 — 0:1. Бовилье — 6 (Бэйли), 29:33 — 0:2. Ледди — 2 (п.в.), 57:47 — 0:3. Бэйли — 2 (п.в.), 58:31 — 0:4Вратари: Холтби (57:12 — 57:47, 58:05 — 58:31) — ВарламовШтраф: 6-4Броски: 21 (8+6+7) — 17 (6+7+4)

«Айлендерс» вышли в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Филадельфия» — «Монреаль» (счет в серии 3:2).