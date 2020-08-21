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    «Айлендерс» выбили «Вашингтон» из Кубка Стэнли

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

    «Айлендерс» вышли в следующий раунд
    «Айлендерс» вышли в следующий раунд

    Таким образом, «Кэпиталз» уступили в серии — 1:4 и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

    Дубль в этом поединке оформил Энтони Бовилье, еще по шайбе в пустые ворота забросили Ник Ледди и Джош Бэйли.

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-3». Евгений Кузнецов завершил игру с коэффициентом полезности «-2». Форвард Илья Ковальчук не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также завершил матч без очков.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Бовилье — 5 (бол., Нельсон, Бэйли), 10:19 — 0:1. Бовилье — 6 (Бэйли), 29:33 — 0:2. Ледди — 2 (п.в.), 57:47 — 0:3. Бэйли — 2 (п.в.), 58:31 — 0:4Вратари: Холтби (57:12 — 57:47, 58:05 — 58:31) — ВарламовШтраф: 6-4Броски: 21 (8+6+7) — 17 (6+7+4)

    «Айлендерс» вышли в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Филадельфия» — «Монреаль» (счет в серии 3:2).

    «Вашингтон» — «Айлендерс» 0:4
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