«Ак Барс» обыграл «Магнитку» на «Кубке чемпионов КХЛ»

На турнире «Кубок чемпионов» в Казани местныйодержал победу над магнитогорскимсо счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Форвард хозяев Никита Дыняк открыл счет уже на второй минуте. Дмитрий Воронков удвоил преимущество казанцев за 40 секунд до первого перерыва.

На 35-й минуте Артем Галимов сделал счет 3:0 в пользу «Ак Барса», реализовав большинство. Спустя 58 секунд форвард магнитогорцев Николай Прохоркин «размочил» счет.

Ранее уфимский «Салават Юлаев» уступил питерскому СКА с результатом 2:4. В первый день турнира «Металлург» обыграл «Салават» 5:4, а «Ак Барс» одержал победу над СКА 5:2.

Казанская команда набрала четыре очка и гарантировала себе место в финале. У «Металлурга» и СКА по два очка, а у «Салавата Юлаева» — ноль.

22 августа состоятся матчи СКА — «Металлург» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев». 0