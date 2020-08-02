«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Игроки «Салавата»
«Салават Юлаев»
Хозяева льда одержали победу со счетом 6:4.
После двух периодов уфимцы уступали со счетом 1:4, но в заключительной 20-минутке сумели переломить ход встречи.
Контрольный матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:4 (0:1, 1:3, 5:0)
Голы: 0:1 — Пилипенко (Переляев, Севостьянов, 11:14); 0:2 — Митякин (22:29, в бол.); 0:3 — Севостьянов (29:09); 1:3 — Баранов (30:56, в мен.); 1:4 — Пилипенко (33:42); 2:4 — Кадейкин (Жарков, 43:52); 3:4 — Ларсен (Сошников, Гранлунд, 49:35, в бол.); 4:4 — Пустозеров (Хартикайнен, Мясищев, 54:06); 5:4 — Хартикайнен (Гранлунд, Сошников, 54:24); 6:4 — Баранов (Сучков, Цулыгин, 55:42)