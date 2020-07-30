«Рейнджерс» уступили «Айлендерс» в контрольном матче

Фрагмент матча
twitter.com/NYRangers
В составе «синерубашечников» отличился Филип Хитил. У «островитян» забили Энтони Бовилье и Девон Тэйвз.
Российский голкипер Семен Варламов отыграл 40 минут и отразил все 19 бросков. В третьей двадцатиминутке его заменил Томас Грайсс, отразивший 6 бросков из 7.
Российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали. Голкипер Игорь Шестеркин отразил шесть бросков за 29 минут. После пропущенной шайбы его заменили на Хенрика Лундквиста.
НХЛ. Контрольный матч
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Бовилье — 1 (Грин, Добсон), 29:15 — 0:1. Тэйвз — 1 (Брассар, Джонстон), 55:35 — 0:2. Хитил — 1 (Фаст, Смит), 56:22 — 1:2Вратари: Шестеркин (Лундквист, 29:15, 57:31) — Варламов (Грайсс, 40:00)Штраф: 17-13Броски: 27 (12+7+8) — 22 (6+8+8)