«Рейнджерс» уступили «Айлендерс» в контрольном матче

в контрольной встрече уступилисо счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

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В составе «синерубашечников» отличился Филип Хитил. У «островитян» забили Энтони Бовилье и Девон Тэйвз.

Российский голкипер Семен Варламов отыграл 40 минут и отразил все 19 бросков. В третьей двадцатиминутке его заменил Томас Грайсс, отразивший 6 бросков из 7.

Российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали. Голкипер Игорь Шестеркин отразил шесть бросков за 29 минут. После пропущенной шайбы его заменили на Хенрика Лундквиста.