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    «Рейнджерс» уступили «Айлендерс» в контрольном матче

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    «Рейнджерс» в контрольной встрече уступили «Айлендерс» со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе «синерубашечников» отличился Филип Хитил. У «островитян» забили Энтони Бовилье и Девон Тэйвз.

    Российский голкипер Семен Варламов отыграл 40 минут и отразил все 19 бросков. В третьей двадцатиминутке его заменил Томас Грайсс, отразивший 6 бросков из 7.

    Российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали. Голкипер Игорь Шестеркин отразил шесть бросков за 29 минут. После пропущенной шайбы его заменили на Хенрика Лундквиста.

    НХЛ. Контрольный матч
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Бовилье — 1 (Грин, Добсон), 29:15 — 0:1. Тэйвз — 1 (Брассар, Джонстон), 55:35 — 0:2. Хитил — 1 (Фаст, Смит), 56:22 — 1:2Вратари: Шестеркин (Лундквист, 29:15, 57:31) — Варламов (Грайсс, 40:00)Штраф: 17-13Броски: 27 (12+7+8) — 22 (6+8+8)
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