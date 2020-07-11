Хорват очень рад возможности выступления на ОИ-2022

Нападающий «Ванкувера»положительно оценил новость об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

Это стало возможным после подписания нового коллективного соглашения.

«Все хотят представлять свою страну, все хотят участвовать в Олимпиаде. Мы этого очень хотели. И не только для себя, чтобы представлять свою страну, но и для развития игры.

Считаю, что сыграть в предстоящих Олимпийских играх будет просто здорово. Это прекрасно для хоккея, великолепно для болельщиков и для нас игроков. Мы этому очень рады», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

Игроки НХЛ принимали участие в Играх с 1998 по 2014 год. Олимпиада в Пхенчхане прошла без их участия. 0