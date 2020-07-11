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    Хорват очень рад возможности выступления на ОИ-2022

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    Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват положительно оценил новость об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

    Бо Хорват
    Бо Хорват

    Это стало возможным после подписания нового коллективного соглашения.

    «Все хотят представлять свою страну, все хотят участвовать в Олимпиаде. Мы этого очень хотели. И не только для себя, чтобы представлять свою страну, но и для развития игры.

    Считаю, что сыграть в предстоящих Олимпийских играх будет просто здорово. Это прекрасно для хоккея, великолепно для болельщиков и для нас игроков. Мы этому очень рады», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

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