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    Панарин попал в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии НХЛ

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    Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в список претендентов на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    По итогам голосования, проводившегося среди авторов сайта НХЛ, Панарин набрал 30 очков и замкнул пятерку лидеров.

    Первое место в опросе занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 83 очка.

    На второй строчке расположился Натан Маккиннон («Колорадо», 64 очка), третье — Давид Пастрняк («Бостон», 45), на четвертой позиции разместился Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 34).

    Также в список попали Роман Йоси («Нэшвилл»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Джек Айкел («Баффало») и Брэд Маршан («Бостон»). 0

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