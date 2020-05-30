Панарин попал в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии НХЛ

Артемий Панарин
globallookpress.com
По итогам голосования, проводившегося среди авторов сайта НХЛ, Панарин набрал 30 очков и замкнул пятерку лидеров.
Первое место в опросе занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 83 очка.
На второй строчке расположился Натан Маккиннон («Колорадо», 64 очка), третье — Давид Пастрняк («Бостон», 45), на четвертой позиции разместился Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 34).
Также в список попали Роман Йоси («Нэшвилл»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джон Карлсон («Вашингтон»), Джек Айкел («Баффало») и Брэд Маршан («Бостон»). 0