Профсоюз игроков НХЛ одобрил продолжение сезона

Фрагмент матча НХЛ
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Таким образом, 24 команды должны доиграть чемпионат в формате плей-офф, чтобы определить победителя Кубка Стэнли.
«Исполнительный совет ассоциации игроков национальной хоккейной лиги (NHLPA) санкционировал дальнейшие переговоры с НХЛ о возобновлении сезона в виде плей-офф из 24 команд, чтобы определить победителя Кубка Стэнли 2020 года. Остается обсудить некоторые детали. Формат все еще будет зависеть соглашения всех сторон по всем вопросам, касающимся возобновления игр», — говорится в официальном заявлении. 0