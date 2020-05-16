Кросби и Прайс вошли в символическую сборную Канады всех времен

При составлении списка предпочтение отдавалось игрокам, проявившим себя на международных турнирах.
Сборная выглядит следующим образом:
Вратари: Кэри Прайс, Мартин Бродо, Сет Мартин.
Защитники: Пол Коффи — Бобби Орр, Дени Потвен — Рэй Бурк, Скотт Нидермайер — Ши Уэбер, Крис Пронгер.
Нападающие: Джон Тонелли — Уэйн Гретцки — Марио Лемье, Пол Хендерсон — Фил Эспозито — Майк Босси, Дэни Хитли — Сидни Кросби — Джером Игинла, Марк Мессье — Джо Сакик — Рик Нэш, Стив Айзерман.
Основополагающий игрок: Джонатан Тэйвз.
Главный тренер: Майк Бэбкок.
Лучшие из невошедших игроков: Роберто Луонго, Ларри Робинсон — Роб Блэйк, Пол Кария — Эрик Линдрос — Кори Перри. 0