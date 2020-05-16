КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианФутбол в Англии. Власти открыли двери для возвращения футбола в июне
  • 14:18
    • Три российских клуба интересуются защитником «Метца»
  • 13:49
    • Врач ЦСКА скончался от коронавируса
  • 13:22
    • Вернер рассматривает переход только в «Ливерпуль»
  • 12:16
    • «Локомотив» планирует продлить сотрудничество с Игнатьевым
  • 09:54
    • Кверквелия может сменить клубную прописку
    Все новости спорта

    Кросби и Прайс вошли в символическую сборную Канады всех времен

    Хоккей Сборная Канады
    Спортивный телеканал TSN составил свою версию символической сборной Канады по хоккею всех времен.

    Сидни Кросби
    Сидни Кросби

    При составлении списка предпочтение отдавалось игрокам, проявившим себя на международных турнирах.

    Сборная выглядит следующим образом:

    Вратари: Кэри Прайс, Мартин Бродо, Сет Мартин.

    Защитники: Пол Коффи — Бобби Орр, Дени Потвен — Рэй Бурк, Скотт Нидермайер — Ши Уэбер, Крис Пронгер.

    Нападающие: Джон Тонелли — Уэйн Гретцки — Марио Лемье, Пол Хендерсон — Фил Эспозито — Майк Босси, Дэни Хитли — Сидни Кросби — Джером Игинла, Марк Мессье — Джо Сакик — Рик Нэш, Стив Айзерман.

    Основополагающий игрок: Джонатан Тэйвз.

    Главный тренер: Майк Бэбкок.

    Лучшие из невошедших игроков: Роберто Луонго, Ларри Робинсон — Роб Блэйк, Пол Кария — Эрик Линдрос — Кори Перри. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Шальке-04»
  • 1.75
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится рурское дерби?
  • «Боруссия» Д — «Шальке-04». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Боруссия» будет стремиться к продолжению серии
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Продолжит ли «Лейпциг» обыгрывать «Фрайбург» на своем поле?
  • «Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • 11:11
    • Два клуба Примеры обвиняются в договорном матче
  • 15/05
    • Названа дата возобновления чемпионата России
  • 14:34
    • Безуглов не видит опасности травматизма для футболистов РПЛ
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться 14/05/2020 в 14:100
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит победное шествие?
  • 2.27
    •
  • 14:03
    • Геркус поддержал возобновление сезона РПЛ
  • 13:36
    • Кросби и Прайс вошли в символическую сборную Канады всех времен
  • 13:09
    • «Сочи» подписал шведского вратаря
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003 Футбол Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»Футбол в Испании и Италии может вернуться в июне, а пока переживем моменты испано-итальянского противостояния в ЛЧ 14/05/2020 в 18:000
  • 12:50
    • Игроки «Боруссии» Д сами будут принимать решение об участии в матчах
  • 12:34
    • Бывший игрок «Арсенала» находится в тяжелом состоянии
  • 12:01
    • Чельстрем рассказал о своем переходе в «Спартак»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке-04
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.69
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие