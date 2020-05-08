Два хоккеиста пополнили ряды «Авангарда»

«Авангард» на своем официальном сайте объявил о заключении контрактов с нападающими защитником

Соглашение с Толчинским заключено на два года. 25-летний форвард в прошлом сезоне выступал за московский ЦСКА, за который сыграл 43 матча и набрал 22 очка (14 шайб + 8 результативных передач) при показателе полезности «+10».

В НХЛ Толчинский выступал за «Каролину» с 2015 по 2017 год.

Соглашение с Шарипзяновым рассчитан на три сезона. 24-летний защитник в сезоне 2019/20 защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и в 64 матчах заработал 26 баллов (5+21) при показателе полезности «+14». 0