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    Два хоккеиста пополнили ряды «Авангарда»

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    «Авангард» на своем официальном сайте объявил о заключении контрактов с нападающим Сергеем Толчинским и защитником Дамиром Шарипзяновым.

    Сергей Толчинский
    Сергей Толчинский

    Соглашение с Толчинским заключено на два года. 25-летний форвард в прошлом сезоне выступал за московский ЦСКА, за который сыграл 43 матча и набрал 22 очка (14 шайб + 8 результативных передач) при показателе полезности «+10».

    В НХЛ Толчинский выступал за «Каролину» с 2015 по 2017 год.

    Соглашение с Шарипзяновым рассчитан на три сезона. 24-летний защитник в сезоне 2019/20 защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика» и в 64 матчах заработал 26 баллов (5+21) при показателе полезности «+14». 0

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