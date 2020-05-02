Скабелка стал главным тренером «Локомотива»

стал новым главным тренером, сообщает официальный сайт ярославцев.

Со специалистом подписан контракт сроком на три года. В этой должности от сменил канадца Майка Пелино.

Ранее Скабелка покинул «Барыс», который не смог договориться с 49-летним белорусским тренером о продлении контракта.

Отметим, что Скабелка выступал за ярославский клуб в качестве игрока с 1995 по 1998 год, став чемпионом России в 1997 году.

ХК «Локомотив» сообщает о том, что новым главным тренером назначен Андрей Владимирович Скабелка. Со специалистом подписан контракт сроком на 3 года.

О полном составе тренерского штаба команды будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/QHdXbdUaEf — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 2, 2020

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