КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерПочему Вернер пользуется спросом
  • 14:42
    • Лаутаро отказался продлевать контракт с «Интером»
  • 14:05
    • Скабелка стал главным тренером «Локомотива»
  • 13:36
    • Геркус призвал отдать чемпионство «Зениту», если РПЛ не доиграют
  • 09:57
    • Министерство спорта РФ готово содействовать завершению РПЛ
  • 09:40
    • Игрок ПСЖ получит золотую медаль за одну сыгранную минуту
    Все новости спорта

    Скабелка стал главным тренером «Локомотива»

    Хоккей КХЛ Трансферы Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Андрей Скабелка стал новым главным тренером «Локомотива», сообщает официальный сайт ярославцев.

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    Со специалистом подписан контракт сроком на три года. В этой должности от сменил канадца Майка Пелино.

    Ранее Скабелка покинул «Барыс», который не смог договориться с 49-летним белорусским тренером о продлении контракта.

    Отметим, что Скабелка выступал за ярославский клуб в качестве игрока с 1995 по 1998 год, став чемпионом России в 1997 году.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — Слуцк
  • 1.94
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минское «Динамо» продолжит традицию?
  • «Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алиссон Футбол Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов ЕвропыЗа последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился Вчера в 14:590
  • 11:16
    • Софийский ЦСКА не оставит Давыдова на улице
  • 09:24
    • РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
  • 15:01
    • Хименес: Предложения от «Реала» и «Барселоны» нельзя упускать
    «Барселона» не сможет выгодно продать Умтити Футбол «Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавирусаКлуб не сможет сбросить балласт Вчера в 05:370
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 14:37
    • Моуринью о победе в Ла Лиге: Это был мой личный хет-трик
  • 13:52
    • Экс-защитник «Салавата Юлаева» подписал контракт с «Автомобилистом»
  • 13:19
    • Форвард «Лиона» готов перейти в «МЮ»
    Болельщики «Зенита» Футбол РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата РоссииРассказываем о том, какие существуют варианты завершения сезона чемпионата России Вчера в 02:200
  • 13:05
    • «Реал» летом может продать пять футболистов
  • 12:50
    • «Милан» включился в борьбу за хавбека «Марселя»
  • 12:34
    • Агуэро не исключил свое возвращение в Испанию
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Рух Брест — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие