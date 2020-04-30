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    Гендиректор «Салавата»: Цулыгин работал очень хорошо, но есть определенные моменты, почему поменяли штаб

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался об отставке Николая Цулыгина с поста главного тренера.

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    Команду возглавил 40-летний финский специалист Томи Лямся, Цулыгин продолжит работу в его тренерском штабе.

    «Мы очень благодарны Николаю Леонидовичу за его работу, он сделал очень много для нашего клуба.

    Поэтому мы сохраняем его в тренерском штабе. Мы смотрели за Томи три года и думаем, что у него есть определенный потенциал, который нам поможет двигаться дальше.

    Мы не говорим, что Цулыгин работал плохо, напротив, он работал очень хорошо. Но есть определенные моменты, из-за которых было принято решение сделать перестановки в тренерском штабе.

    Руководство клуба и мы считаем, что от этих перестановок клуб станет сильнее. Это было непростое решение, в том числе лично для меня. Я очень близко общаюсь с Николаем Леонидовичем.

    Надеемся, что, оставшись в новом тренерском штабе, он привнесет все то хорошее, что он может привнести. И, наоборот, возьмет то хорошее, что может дать ему тренерский состав.

    Цулыгин работал очень хорошо, но есть определенные моменты, почему сделали перестановки в тренерском штабе», — заявил Курносов «Р-Спорт». 0

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