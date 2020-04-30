Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе нового наставника «Салавата»

В четверг, 30 апреля закончился контракт 44-летнего специалиста, однако Цулыгин продолжит работу в «Салавате».
Новым наставником команды стал Томи Лямся. Соглашение между уфимским клубом и финским специалистом заключено на один сезон.
Лямся входил в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года. Ранее 40-летний тренер работал в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит», а также в юниорской сборной Финляндии.
В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах одолела «Авангард» (4:2).
Во втором круге Кубка Гагарина «Салават» должен был сыграть с «Ак Барсом», однако сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
⚡Томи Ламса — новый главный тренер ХК «Салават Юлаев»⚡— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 30, 2020
Томи Ламса назначен главным тренером #HCSalavat. Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон 👉https://t.co/pNs3kxUIMj pic.twitter.com/TZekfgNZ2b