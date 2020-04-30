Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе нового наставника «Салавата»

покинул должность главного тренера уфимского, но войдет в новый тренерский штаб, сообщает клубная пресс-служба

В четверг, 30 апреля закончился контракт 44-летнего специалиста, однако Цулыгин продолжит работу в «Салавате».

Новым наставником команды стал Томи Лямся. Соглашение между уфимским клубом и финским специалистом заключено на один сезон.

Лямся входил в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года. Ранее 40-летний тренер работал в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит», а также в юниорской сборной Финляндии.

В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах одолела «Авангард» (4:2).

Во втором круге Кубка Гагарина «Салават» должен был сыграть с «Ак Барсом», однако сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

⚡Томи Ламса — новый главный тренер ХК «Салават Юлаев»⚡

Томи Ламса назначен главным тренером #HCSalavat. Соглашение с финским специалистом рассчитано на один сезон 👉https://t.co/pNs3kxUIMj pic.twitter.com/TZekfgNZ2b — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 30, 2020

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