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    Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе нового наставника «Салавата»

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Николай Цулыгин покинул должность главного тренера уфимского «Салавата Юлаева», но войдет в новый тренерский штаб, сообщает клубная пресс-служба.

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    В четверг, 30 апреля закончился контракт 44-летнего специалиста, однако Цулыгин продолжит работу в «Салавате».

    Новым наставником команды стал Томи Лямся. Соглашение между уфимским клубом и финским специалистом заключено на один сезон.

    Лямся входил в тренерский штаб «Салавата» с 2017 года. Ранее 40-летний тренер работал в финских клубах «Пеликанс» и «Йокерит», а также в юниорской сборной Финляндии.

    В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах одолела «Авангард» (4:2).

    Во втором круге Кубка Гагарина «Салават» должен был сыграть с «Ак Барсом», однако сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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