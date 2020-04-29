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    «Ак Барс» продлил контракт с пятикратным обладателем Кубка Гагарина

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.

    Данис Зарипов
    Данис Зарипов

    Новое соглашение казанского клуба с 39-летним хоккеистом рассчитано до окончания сезона 2020/21.

    Зарипов — единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он выигрывал трофей в составе «Ак Барса».

    В прошлом сезоне форвард провел 52 матча и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+2». Также в чемпионате 2019/20 Зарипов сыграл свой 1200-й матч в национальных первенствах и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в КХЛ.

    Также «Ак Барс» продлил контракты с форвардом Кириллом Петровым и защитником Андреем Педаном. 0

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