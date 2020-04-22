Овечкин собирается играть за сборную России, пока есть здоровье

Александр Овечкин
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«Пока у меня есть здоровье, я буду играть за сборную. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли мы всегда стараемся прилететь на чемпионат мира.
Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуется время, тренировки и игры для адаптации.
Я еще не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом», — сказал Овечкин в прямом эфире в Instagram. 0