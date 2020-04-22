Овечкин собирается играть за сборную России, пока есть здоровье

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»выразил готовность выступать за сборную России, пока его здоровье будет позволять ему выходить на площадку.

«Пока у меня есть здоровье, я буду играть за сборную. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас. Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли мы всегда стараемся прилететь на чемпионат мира.

Самое сложное для меня в играх за сборную — перестройка на большие площадки. Мне требуется время, тренировки и игры для адаптации.

Я еще не задумывался над тем, что я буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом», — сказал Овечкин в прямом эфире в Instagram. 0