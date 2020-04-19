Ковальчук заявил о готовности «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

Форвард «Вашингтона»считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли, если сезон НХЛ возобновится.

«Я сам принял решение разорвать контракт с "Лос-Анджелесом" и начать все сначала, потому что всегда мечтал завоевать Кубок Стэнли. Если для этого нужно было поступить таким образом, значит так тому и быть.

Все складывается иначе, тяжелее, чем я думал, но в этом суть. Жизнь — это борьба. Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе игры.

Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить. Надеюсь, мы завершим сезон и начнем плей-офф.

Думаю, что наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

За 12 проведенных в НХЛ сезонов Ковальчук трижды играл в плей-офф и только раз преодолел этап первого раунда. Это было в 2012 году, когда в составе «Нью-Джерси Девилз» он вышел в финал Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Лос-Анджелес Кингз». 0