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    Ковальчук заявил о готовности «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли, если сезон НХЛ возобновится.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Я сам принял решение разорвать контракт с "Лос-Анджелесом" и начать все сначала, потому что всегда мечтал завоевать Кубок Стэнли. Если для этого нужно было поступить таким образом, значит так тому и быть.

    Все складывается иначе, тяжелее, чем я думал, но в этом суть. Жизнь — это борьба. Мне потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к новой системе игры.

    Тут отличные ребята, и я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить. Надеюсь, мы завершим сезон и начнем плей-офф.

    Думаю, что наша команда готова. Тут собрались габаритные, сильные ребята. У них есть опыт и нет травм», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

    За 12 проведенных в НХЛ сезонов Ковальчук трижды играл в плей-офф и только раз преодолел этап первого раунда. Это было в 2012 году, когда в составе «Нью-Джерси Девилз» он вышел в финал Кубка Стэнли, где его команда проиграла «Лос-Анджелес Кингз». 0

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