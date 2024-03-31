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    «Интер» — «Эмполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура Серии А между «Интером» и «Эмполи»

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    «Интер»
    Лидер турнирной таблицы чемпионата Италии «Интер» дома сыграет с «Эмполи». За ходом матча 30-го тура Серии А приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Интер»

    «Интер» возглавляет турнирную таблицу с отрывом от «Милана» в 11 баллов. После 29-ти матчей подопечные Симоне Индзаги набрали 76 очков: 24 победы, 4 ничьи и одно поражение.

    В предыдущем туре чемпионата Италии «Интер» прервал свою десятиматчевую победную серию в турнире, сыграв вничью с «Наполи» дома (1:1). На гол Дармиана в конце первого тайма гости ответили точным ударом Жезуса за 8 минут до окончания основного времени матча.

    Ранее «нерадзурри» вылетели из Лиги Чемпионов, уступив в серии пенальти ответного матча 1/8 финала против мадридского «Атлетико».

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    «Эмполи»

    «Эмполи» продолжает борьбу за сохранение места в элите на будущий сезон. Сейчас «синие» занимают 17-ю строчку, набрав 25 очков в 29-ти матчах. На счету команды 6 побед, 7 ничьих и 16 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:43.

    Подопечные Давиде Николы проиграли три последних матча кряду. Примечательно, что все встречи с «Кальяри», «Миланом» и «Болоньей» завершились со счетом 1:0 в пользу соперников «Эмполи».

    До этого у «синих» была довольно продолжительная серия из шести матчей без поражений. За этот период «Эмполи» набрал 12 очков (по три победы и ничьи).

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Интера» (1:0). Всего в 10-ти последних встречах команда из Милана выиграла в 9-ти случаях и один раз успех праздновал «Эмполи».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Эмполи» с коэффициентом 1.85.

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