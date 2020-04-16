«Спартак» продлил контракты с Рыловым и Юньковым

В четверг, 16 апреля, хоккеист продлил соглашение с красно-белыми на два года.
В минувшем сезоне 35-летний Рылов провел за «Спартак» 63 матча и набрал 36 (7+20) очков.
Также новый двусторонний контракт с клубом заключил форвард «Спартака» Михаил Юньков. Соглашение с 34-летним нападающим расчитано до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне Юньков принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 15 (7+8) очков.
Ранее столичный клуб подписал новые договора с голкипером Никитой Беспаловым и защитником Евгением Куликом.
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Яков Рылов заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение рассчитано на два ближайших сезона. В минувшем сезоне 35-летний защитник принял участие в 63 матчах, набрал 36 (7+29) очков при показателе полезности «+11». По итогам регулярного чемпионата Яков Рылов повторил свой личный рекорд по набранным очкам в КХЛ (35). В среднем на площадке игрок обороны проводил 21 минуту 30 секунд в регулярном чемпионате КХЛ и 21 минуту — в матчах плей-офф.