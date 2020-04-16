«Спартак» продлил контракты с Рыловым и Юньковым

Российский защитникпродолжит выступления за московский, сообщает клубная пресс-служба.

В четверг, 16 апреля, хоккеист продлил соглашение с красно-белыми на два года.

В минувшем сезоне 35-летний Рылов провел за «Спартак» 63 матча и набрал 36 (7+20) очков.

Также новый двусторонний контракт с клубом заключил форвард «Спартака» Михаил Юньков. Соглашение с 34-летним нападающим расчитано до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне Юньков принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 15 (7+8) очков.

Ранее столичный клуб подписал новые договора с голкипером Никитой Беспаловым и защитником Евгением Куликом.

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