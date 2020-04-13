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    Агент: Вероятность отъезда Бурдасова в НХЛ — 50 на 50

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    Агент Шуми Бабаев рассказал о будущем нападающего СКА Антона Бурдасова.

    Антон Бурдасов
    Антон Бурдасов

    «У него есть возможность поехать в НХЛ, но из-за его семейной ситуации — вероятность отъезда 50 на 50. Сейчас мы ведем переговоры со СКА. Если удастся договориться, у Антона будет шанс сыграть на Олимпиаде. Этот шанс может перевесить — тогда в НХЛ он уже не поедет», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

    «Мешает ли неясная ситуация в НХЛ? Пока все подвисло. Ребята не понимают, что они будут делать эти полгода. А если бы не было потолка зарплат — думаю, многие ребята остались бы. Но сейчас лучше дожидаться и уезжать».

    Действующий контракт Бурдасова со СКА рассчитан до 30 апреля. 0

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