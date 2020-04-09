Слепышев отказался переходить в «Эдмонтон»

Форвард ХК ЦСКАрассказал, что принял решение продолжить карьеру в московском клубе, несмотря на имевшееся у него предложение от клуба НХЛ

«Это были хорошие два сезона в составе ЦСКА. Рад, что вернулся в Россию. Рад, что пришел в ЦСКА. Завоевали Кубок. Единственная ситуация, которая разочаровала меня — это окончание этого сезона.

Обидно от недосказанности. На руках были все козыри. В остальном отличные воспоминания от команды, результатов и достижений. Возвращение того стоило. Абсолютно.

В сети много новостей о новом предложении от "Эдмонтона"? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы.

Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона, или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее.

Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной», — цитирует Слепышева пресс-служба ЦСКА. 0