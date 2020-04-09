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    Слепышев отказался переходить в «Эдмонтон»

    Хоккей ЦСКА КХЛ Эдмонтон Ойлерз НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Форвард ХК ЦСКА Антон Слепышев рассказал, что принял решение продолжить карьеру в московском клубе, несмотря на имевшееся у него предложение от клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

    Антон Слепышев
    Антон Слепышев

    «Это были хорошие два сезона в составе ЦСКА. Рад, что вернулся в Россию. Рад, что пришел в ЦСКА. Завоевали Кубок. Единственная ситуация, которая разочаровала меня — это окончание этого сезона.

    Обидно от недосказанности. На руках были все козыри. В остальном отличные воспоминания от команды, результатов и достижений. Возвращение того стоило. Абсолютно.

    В сети много новостей о новом предложении от "Эдмонтона"? Да, это правда. Предложение было. Для себя я принял решение остаться в России и ближайшие два года провести в ЦСКА.

    На выбор повлиял хоккей. Вторая половина сезона была ударной. Я хочу закрепить успех. Это вызов. Я хочу проверить себя и свои силы.

    Случайно ли я выстрелил во второй половине сезона, или я действительно хорош. И конечно, стать еще сильнее.

    Семья поддержала мое решение. Они моя поддержка и всегда со мной», — цитирует Слепышева пресс-служба ЦСКА. 0

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