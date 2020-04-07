Ларионов претендует на пост наставника в клубе КХЛ

Игорь Ларионов
globallookpress.com
По данным издания, руководителям клуба и чиновникам республики активно предлагают услуги 59-летнего специалиста.
Ранее появилась информация о том, что Николай Цулыгин продолжит работу на посту главного тренера, но генеральный директор клуба Александр Курносов заявил, что руководство еще не определилось с кандидатурой тренера на следующий сезон.
Срок контракта Цулыгина истекает 30 апреля. Под его руководством уфимцы дошли до финала Восточной конференции в 2019 году и вышли во второй раунд плей-офф-2020. 0