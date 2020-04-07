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    Ларионов претендует на пост наставника в клубе КХЛ

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Игорь Ларионов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщает Gorobzor.ru.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    По данным издания, руководителям клуба и чиновникам республики активно предлагают услуги 59-летнего специалиста.

    Ранее появилась информация о том, что Николай Цулыгин продолжит работу на посту главного тренера, но генеральный директор клуба Александр Курносов заявил, что руководство еще не определилось с кандидатурой тренера на следующий сезон.

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