Цулыгин: Желание остаться в «Салавате» — огромное

Главный тренер «Салавата Юлаева»рассказал о своем желании продолжить работу в уфимской команде.

«Пойдет ли жесткий потолок зарплат на пользу "Салавату Юлаеву" и лиге? Сложно сказать, потому что я никогда не вникал в зарплатные ведомости.

Но если останусь на следующий год работать в "Салавате Юлаеве", понимаю, что нужно будет тщательнее смотреть на соотношение цена-качество.

После введения потолка лига будет ровнее. Уже этом сезоне, особенно на Востоке, все до последнего бились за плей-офф.

За два года работы в топ-клубе КХЛ как человек, думаю, я не изменился, как тренер — да. Стал уделять больше внимания нюансам, более требовательно относиться к мелочам.

Понял, что иногда не нужно ничего говорить, потому что это не поможет. Прежде, чем сказать, стал анализировать. Каждое слово должно быть в помощь, а не просто для того, чтобы выпустить пар.

Желание остаться в "Салавате" — огромное. Я здесь родился, вырос, в Уфе моя жизнь. Мне хотелось бы работать здесь постоянно.

От хоккея я не устал. Быть в хоккее — это удовольствие, даже тогда, когда возникают сложные моменты. Что касается планов — сейчас у нас есть лёд по желанию для тех ребят, которые остались в Уфе.

Они самостоятельно тренируются, да и мы выходим с ними, играем. Конечно же, семья, дети. Хочется поехать на свежий воздух куда-нибудь в деревню, побыть с родными, потому что в чемпионате это не так часто удавалось сделать — постоянно были в разъездах.

Хочется ещё раз проанализировать сезон и понять, что можно изменить в лучшую сторону», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

Напомним, Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с 2017 года. В 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ с уфимской командой.

В сезоне-2019/20 «Салават» в первом раунде плей-офф обыграл «Авангард» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где должен был встретиться с «Ак Барсом». 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 0