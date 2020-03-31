КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рой КинКапитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»
  • 15:20
    • УЕФА рассматривает три даты возобновления чемпионатов
  • 19:59
    • Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal
  • 16:18
    • Четыре аутсайдера АПЛ выступают за отмену сезона
  • 15:36
    • «Манчестер Юнайтед» пообещал Санчо футболку с седьмым номером
  • 14:33
    • Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Турции находится в критическом состоянии
    Все новости спорта

    Цулыгин: Желание остаться в «Салавате» — огромное

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о своем желании продолжить работу в уфимской команде.

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    «Пойдет ли жесткий потолок зарплат на пользу "Салавату Юлаеву" и лиге? Сложно сказать, потому что я никогда не вникал в зарплатные ведомости.

    Но если останусь на следующий год работать в "Салавате Юлаеве", понимаю, что нужно будет тщательнее смотреть на соотношение цена-качество.

    После введения потолка лига будет ровнее. Уже этом сезоне, особенно на Востоке, все до последнего бились за плей-офф.

    За два года работы в топ-клубе КХЛ как человек, думаю, я не изменился, как тренер — да. Стал уделять больше внимания нюансам, более требовательно относиться к мелочам.

    Понял, что иногда не нужно ничего говорить, потому что это не поможет. Прежде, чем сказать, стал анализировать. Каждое слово должно быть в помощь, а не просто для того, чтобы выпустить пар.

    Желание остаться в "Салавате" — огромное. Я здесь родился, вырос, в Уфе моя жизнь. Мне хотелось бы работать здесь постоянно.

    От хоккея я не устал. Быть в хоккее — это удовольствие, даже тогда, когда возникают сложные моменты. Что касается планов — сейчас у нас есть лёд по желанию для тех ребят, которые остались в Уфе.

    Они самостоятельно тренируются, да и мы выходим с ними, играем. Конечно же, семья, дети. Хочется поехать на свежий воздух куда-нибудь в деревню, побыть с родными, потому что в чемпионате это не так часто удавалось сделать — постоянно были в разъездах.

    Хочется ещё раз проанализировать сезон и понять, что можно изменить в лучшую сторону», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

    Напомним, Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с 2017 года. В 2019 году он стал бронзовым призером чемпионата КХЛ с уфимской командой.

    В сезоне-2019/20 «Салават» в первом раунде плей-офф обыграл «Авангард» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где должен был встретиться с «Ак Барсом». 25 марта КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Отдаст ли ФК «Манагуа» лидерство?
  • ФК «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?
  • «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 24-30 мартаКуда перейдет бомбардир ПСЖ, переманит ли ЦСКА хавбека «Ливерпуля», расстанется ли «Баса» с молодым игроком и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:000
  • 20:17
    • «Ман Сити» готовит предложение по Иско
  • 19:37
    • «Барселона» заинтересована в трансфере защитника ПСЖ
  • 11:59
    • Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не раньше 30 мая
    Александр Ляказетт Футбол АПЛ утонула в коронавирусе. Чего нам будет не хватать этой веснойЧемпионат Англии мог бы подарить много ярких моментов болельщикам, если бы не пандемия Вчера в 16:330
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 21:09
    • Цулыгин: Желание остаться в «Салавате» — огромное
  • 20:54
    • Мэр Лондона попросил помощи в борьбе с коронавирусом у клубов АПЛ и Чемпионшипа
  • 20:38
    • Глава РУСАДА не верит, что слушания в CAS состоятся в июне в срок
    Павел Недвед Футбол Непобедимые в Группе D. Голландия — Чехия. Евро-2004В квартете D сборная Чехии сразилась с голландцами в одном из поединков на групповом этапе Вчера в 17:390
  • 11:24
    • СМИ: «Ювентус» может продать Роналду
  • 11:07
    • АПЛ планирует возобновить матчи в начале мая при пустых трибунах
  • 10:51
    • СБР отменил апрельские сборы из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Дирианген — Уолтер Феррети
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие