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    Панарин о паузе в сезоне НХЛ: Процентов 30 от зарплаты потеряем

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о возможных финансовых потерях из-за паузы в сезоне НХЛ.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    «Мы потеряем прилично в следующем сезоне, с нас налог возьмут. Сто процентов потеряем, потому что есть эскроу (escrow — специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки — прим. LiveSport.Ru).

    Если лига недозаработала, то она с хоккеистов взимает [деньги]. Если заработала больше плана, то возвращает.

    Все встало, плей-офф встал, а это самый прибыльный [период], потому что большая вовлеченность людей.

    Думаю, из-за этого мы процентов 30 от зарплаты потеряем. Плюс еще налог штата и другие проценты», — сказал Панарин в прямом эфире в инстаграме. 0

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