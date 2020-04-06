Панарин о паузе в сезоне НХЛ: Процентов 30 от зарплаты потеряем

Нападающий «Рейнджерс»поделился мыслями о возможных финансовых потерях из-за паузы в сезоне НХЛ.

«Мы потеряем прилично в следующем сезоне, с нас налог возьмут. Сто процентов потеряем, потому что есть эскроу (escrow — специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки — прим. LiveSport.Ru).

Если лига недозаработала, то она с хоккеистов взимает [деньги]. Если заработала больше плана, то возвращает.

Все встало, плей-офф встал, а это самый прибыльный [период], потому что большая вовлеченность людей.

Думаю, из-за этого мы процентов 30 от зарплаты потеряем. Плюс еще налог штата и другие проценты», — сказал Панарин в прямом эфире в инстаграме. 0