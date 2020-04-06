КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 23:29
    • СМИ: ФИФА перенесет трансферное окно и продлит истекающие контракты футболистов
  • 21:36
    • Чеферин: Если лиги не доиграют, уместно будет объявить чемпионов
  • 18:28
    • Медведев: Будет ли доигран сезон? Все на это надеются
  • 17:51
    • Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса
  • 16:13
    • Погба хочет перейти в «Реал»
    Все новости спорта

    Гудачек: Звено Шипачева — лучшее в КХЛ

    Хоккей Спартак КХЛ Динамо Прогнозы на КХЛ
    Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне КХЛ.

    Юлиус Гудачек
    Юлиус Гудачек

    «В этом году мы хорошо закончили регулярный чемпионат — заняли пятое место. Хотя, если бы заняли четвертое, могли бы начать плей-офф дома. Но это не имеет значения.

    В целом сезон получился стабильным и удовлетворительным, если сравнивать с прошлым годом. Но нам все еще нужно работать над большинством и меньшинством.

    В хоккее главное — уметь забивать и не давать забить тебе. У "Динамо", к примеру, большинство лучше, чем у нас.

    Особенно у звена Вадима Шипачева. Они с Яшкиным были самыми опасными. Это лучшее звено в КХЛ.

    Говорят, что "Спартаку" не хватает звездных игроков? Конечно, если бы у нас был снайпер, который забивает 30 голов — было бы хорошо.

    Каждая команда хочет такого игрока. Их на рынке очень мало. Но Алексей Жамнов — классный менеджер. Думаю, он кого-то подпишет», — сказал Гудачек «Спорт-Экспрессу». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Нурмагомедов — Фергюсон
  • 1.55
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Когда завершится гонка за создание вакцины от коронавируса?
  • Когда изобретут вакцину против коронавируса. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Станет ли «Зенит» чемпионом «коронавирусного сезона»?
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков Футбол Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемииКакова ситуация в лиге? 04:570
  • 21:00
    • В Серии А готовы доиграть сезон и ждут разрешения правительства
  • 20:28
    • Касильяс: Нужно собрать благотворительное «эль-класико»
  • 20:18
    • Петер Шмейхель: «Ливерпулю» нужно доиграть сезон, чтобы стать чемпионом
    ЦСКА на карантине Футбол На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ? 03:530
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 22:59
    • Гудачек: Звено Шипачева — лучшее в КХЛ
  • 22:50
    • Чеферин: Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом
  • 22:33
    • Карасев: Все судьи надеются, что чемпионат возобновится в июне
    Рейносо — символ свиного гриппа в спорте Футбол Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппомНечто похожее на коронавирус, но не захватившее так сильно Европу, случилось более десяти лет назад Вчера в 13:150
  • 19:43
    • Сон пройдет военные сборы в Южной Корее
  • 19:27
    • Чеферин: Уверен, что лиги будут доиграны
  • 18:55
    • Вертонген может перебраться в Серию А
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие