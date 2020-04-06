Гудачек: Звено Шипачева — лучшее в КХЛ

Голкипер «Спартака»поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне КХЛ.

«В этом году мы хорошо закончили регулярный чемпионат — заняли пятое место. Хотя, если бы заняли четвертое, могли бы начать плей-офф дома. Но это не имеет значения.

В целом сезон получился стабильным и удовлетворительным, если сравнивать с прошлым годом. Но нам все еще нужно работать над большинством и меньшинством.

В хоккее главное — уметь забивать и не давать забить тебе. У "Динамо", к примеру, большинство лучше, чем у нас.

Особенно у звена Вадима Шипачева. Они с Яшкиным были самыми опасными. Это лучшее звено в КХЛ.

Говорят, что "Спартаку" не хватает звездных игроков? Конечно, если бы у нас был снайпер, который забивает 30 голов — было бы хорошо.

Каждая команда хочет такого игрока. Их на рынке очень мало. Но Алексей Жамнов — классный менеджер. Думаю, он кого-то подпишет», — сказал Гудачек «Спорт-Экспрессу». 0