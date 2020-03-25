ФХР поддержала решение КХЛ завершить сезон

Федерация хоккея России выступила с заявлением касательно досрочного завершения КХЛ.

«Федерация хоккея России поддерживает решение КХЛ. Главной нашей ценностью является здоровье людей и мы должны принимать все меры для его защиты», — говорится на официальном сайте ФХР.

В случае стабилизации обстановки ФХР вернется к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона.

«ФХР рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" досрочно завершить сезон», — также отметили в федерации.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк. 0