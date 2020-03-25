КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Санчо — главное лицо в атаке «Боруссии»«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство
  • 12:39
    • КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20
  • 14:51
    • Фазель: КХЛ приняла верное решение
  • 13:41
    • Отец Хабиба: Боя в США не будет — это железно
  • 13:07
    • Морозов: Решение досрочно завершить сезон в КХЛ далось нелегко
  • 11:55
    • Из-за коронавируса «Оренбург» остановил тренировочный процесс
    Все новости спорта

    ФХР поддержала решение КХЛ завершить сезон

    Хоккей Коронавирус в спорте КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Федерация хоккея России выступила с заявлением касательно досрочного завершения КХЛ.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Федерация хоккея России поддерживает решение КХЛ. Главной нашей ценностью является здоровье людей и мы должны принимать все меры для его защиты», — говорится на официальном сайте ФХР.

    В случае стабилизации обстановки ФХР вернется к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона.

    «ФХР рекомендовала Высшей хоккейной лиге, которой переданы права на проведение Всероссийского соревнования "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" досрочно завершить сезон», — также отметили в федерации.

    «В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 26 марта
  • 3.84
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Дирианген» первую строчку?
  • Экспресс дня 26 марта. Прогноз и ставки
  • 3.84
    •
  • Nigma должна начать удачно
  • Team Liquid — Nigma. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Vici Gaming проверит на прочность недавно собранный PSG.LGD
  • PSG LGD — Vici Gaming. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Алавес» Футбол Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»Поединок между «Ливерпулем» и «Алавесом» на «Вестфаленштадион» запомнился девятью забитыми мячами и другими интересными событиями Вчера в 19:220
  • 14:38
    • Бах: Вариант полной отмены Олимпиады никто даже не предлагал
  • 14:25
    • ФХР поддержала решение КХЛ завершить сезон
  • 13:58
    • «Барселона» готова выставить на трансфер восьмерых футболистов — СМИ
    Фрагмент матча Футбол «Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать МакларенаЧемпионат Австралии по футболу имеет свои интриги Вчера в 13:340
  • Экспресс дня

  • Удержит ли «Дирианген» первую строчку?
  • 3.84
    •
  • 13:22
    • «Челси» заинтересован в подписании игрока «Аякса»
  • 11:39
    • «Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо
  • 11:23
    • Испанские клубы увеличили раздевалки из-за коронавируса
    Гарет Бэйл Футбол Куда лучше перейти Бэйлу?Четыре варианта для валлийца Вчера в 06:040
  • 10:12
    • Восемь клубов АПЛ выступили против участия «Ман Сити» в ЛЧ
  • 09:41
    • СМИ: Роналду летом может сменить клуб
  • 09:29
    • «Коламбус» хочет продлить контракт с Гавриковым
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч PSG LGD — Vici Gaming
  • Прочие
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лейкерс — Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Team Liquid — Nigma
  • Прочие
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  3.84
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие