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    Морозов: Решение досрочно завершить сезон в КХЛ далось нелегко

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение досрочно завершить сезон 2019-2020.

    Алексей Морозов
    Алексей Морозов

    «К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

    «Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным», — добавил президент лиги.

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    • Он также подчеркнул важность необходимости прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения:

    «Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее». 0

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