КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20

приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте лиги.

«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. Также Совет Директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего Лига приступит к подготовке календаря», — говорится в заявлении.

Напомним, что до вспышки коронавируса удалось провести один раунд плей-офф. По его итогам во втором раунде должны были сыграть СКА — «Йокерит», ЦСКА — «Динамо», «Барыс» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев». 0