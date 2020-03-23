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    Свечников назвал себя «простым парнем из Барнаула», а не «звездой»

    Хоккей Каролина Харрикейнз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ответил на вопрос о том, что его называют звездой в городе Роли, где базируется клуб.

    Андрей Свечников
    Андрей Свечников

    «Да какая я звезда? Простой парень из Барнаула. Даже не знаю, почему мои майки развешаны по всему городу. Но не звезда точно.

    Роли — хороший небольшой город. Мне очень нравится жить здесь. Есть куда пойти — хорошие рестораны, отличный климат.

    Только один раз в феврале выпадал снег, но уже на следующий день снова "плюс 20". Из-за погоды всегда отличное настроение. Люди здесь тоже хорошие, позитивные. Всегда подходят, желают удачи в следующих играх.

    Хоккей в Каролине — спорт номер один. На стадионе всегда собирается много болельщиков. Приятно играть, когда на арене около 18 тысяч зрителей», — цитирует Свечникова «Спорт-Экспресс». 0

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