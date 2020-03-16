Колосков: Все-таки лучше приостановить плей-офф КХЛ

Почетный президент РФСсчитает, что с точки зрения логики лучше всего на две-три недели приостановить плей-офф КХЛ.

«У меня не так много информации о происходящем в КХЛ. Могу рассуждать только с точки зрения логики — лучше приостановить плей-офф. Осталось не так много матчей до конца сезона — можно будет доиграть их через две-три недели.

Но у людей, которые принимают решения, информации больше. Они будут советоваться с клубами и с регионами», — цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Полуфиналы конференций в плей-офф должны начаться 17 марта, однако пока неизвестно, состоится ли турнир в намеченные сроки. 0