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    ФХР: Россия готова принять ЧМ-2020

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    Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2020 года в том случае, если Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение о невозможности проведения турнира в Швейцарии.

    ЧМ-2020 под угрозой из-за коронавируса
    ЧМ-2020 под угрозой из-за коронавируса

    ЧМ-2020 должен пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне. Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

    В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек.

    «Россия готова провести чемпионат мира по хоккею 2020 года в случае необходимости. Крайний срок принятия решения по переносу турнира из Швейцарии — 15 апреля», — сказал РИА Новости источник в ФХР.

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    • Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что организация хочет, чтобы чемпионат мира прошел, как и планируется, в Швейцарии, но подчинится властям, если те решат, что из-за распространения коронавируса это невозможно.

    На перенос турнира в другую страну нет времени, заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола. 0

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