ФХР: Россия готова принять ЧМ-2020

Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2020 года в том случае, если(IIHF) примет решение о невозможности проведения турнира в Швейцарии.

ЧМ-2020 должен пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне. Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек.

«Россия готова провести чемпионат мира по хоккею 2020 года в случае необходимости. Крайний срок принятия решения по переносу турнира из Швейцарии — 15 апреля», — сказал РИА Новости источник в ФХР.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявил, что организация хочет, чтобы чемпионат мира прошел, как и планируется, в Швейцарии, но подчинится властям, если те решат, что из-за распространения коронавируса это невозможно.

На перенос турнира в другую страну нет времени, заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола. 0