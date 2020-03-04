IIHF может сократить количество команд на ЧМ-2020

Международная федерация хоккея (IIHF) может сократить количество команд-участниц чемпионата мира 2020 года, сообщает Ilta Sanomat.

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Причиной вероятного сокращения называется коронавирус, который распространяется в Швейцарии, где должно пройти мировое первенство с 8 по 24 мая.

«Мы ничего не можем поделать с решением властей Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если турнир будет отменен, но здоровье в первую очередь. У IIHF есть страховка от отмены турнира.

На перенос турнира в другую страну нет времени, и у нас нет реального плана действий в этой чрезвычайной ситуации», — заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

В Швейцарии лабораторно подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом нового типа в 19 кантонах страны. 0