Фазель: Россия в случае необходимости может провести ЧМ-2020 вместо Швейцарии

Президент ИИХФзаявил, что Россия выразила готовность провести чемпионат мира по хоккею в том случае, если турнир не смогут провести в Швейцарии из-за распространения коронавируса.

«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии.

Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира 2020 года.

Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет?

Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — заявил Фазель «Риа Новости».

ЧМ-2020 должен пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне. Ранее сообщалось, что в Швейцарии подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек. 0