«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Московскоев первом матче серии плей-офф КХЛ на своем льду разгромилоВ составе победителей дубль на счету Андре Петерссона, еще по шайбе у Дмитрия Яшкина, Михала Чайковски и Владимира Брюквина.

За «Спартак» отличился Анатолий Никонцев.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед: 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.