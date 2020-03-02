«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

В составе победителей дубль на счету Андре Петерссона, еще по шайбе у Дмитрия Яшкина, Михала Чайковски и Владимира Брюквина.
За «Спартак» отличился Анатолий Никонцев.
«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед: 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Яшкин — 1, 2:44 — 1:0. Петерссон — 1, 33:42 — 2:0. Петерссон — 2 (Волков, Миронов), 37:40 — 3:0. Чайковски — 1 (бол., Шипачев, Хиетанен), 41:53 — 4:0. Никонцев — 1 (Херсли), 56:38 — 4:1. Брюквин — 1 (Пулккинен, Полыгалов), 59:02 — 5:1Вратари: Еременко — Гудачек (Хомченко, 37:40)Броски: 34 (9+14+11) — 32 (9+8+15)Штраф: 35 — 90