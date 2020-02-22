«Витязь» уступил «Северстали», но вышел в плей-офф

Череповецкаяпо буллитам переиграла подольский(2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли хозяева — на пятой минуте точный бросок сделал нападающий Владислав Кодола. На 27-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард «Витязя» Александр Сёмин.

Решающим для череповчан стал бросок Александра Петунина в серии послематчевых буллитов.

«Витязь» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработанный балл позволил команде выйти в плей-офф. «Северсталь» — 10-я.