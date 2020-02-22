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    «Витязь» уступил «Северстали», но вышел в плей-офф

    Хоккей КХЛ Северсталь Витязь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» по буллитам переиграла подольский «Витязь» (2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
    «Витязь»

    Счет в матче открыли хозяева — на пятой минуте точный бросок сделал нападающий Владислав Кодола. На 27-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард «Витязя» Александр Сёмин.

    Решающим для череповчан стал бросок Александра Петунина в серии послематчевых буллитов.

    «Витязь» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработанный балл позволил команде выйти в плей-офф. «Северсталь» — 10-я.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кодола — 7 (бол., Петунин, Хохлов), 4:00 — 1:0. Семин — 18 (бол., Евсеенков, Макеев), 26:41 — 1:1Победный буллит: ПетунинВратари: Шугаев (Подъяпольский, 65:00) — ЕжовБроски: 28 (14+9+5+0) — 31 (4+11+12+4)Штраф: 8 — 4
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