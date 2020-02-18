«Торпедо» на выезде обыграло «Спартак»

В составе победителей дубль оформил Джордан Шрёдер, еще одну шайбу забросил Станислав Бочаров.
За красно-белых отличились Максим Цыплаков и Яков Рылов.
Следующим соперником «Спартака» 20 февраля станет «Ак Барс», а «Торпедо» в тот же день сыграет против СКА.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Голы: Шредер — 16 (Орлов), 2:44 — 0:1. Цыплаков — 5 (мен., Д. Вишневский, Юньков), 37:56 — 1:1. Рылов — 7, 45:35 — 2:1. Бочаров — 20 (Шор, Белевич), 48:31 — 2:2. Шредер — 17 (Волченков, Аляев), 52:01 — 2:3Вратари: Гудачек (58:55 — 59:36) — ЛиндбекБроски: 28 (8+12+8) — 32 (12+14+6)Штраф: 8 — 6