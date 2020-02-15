«Нефтехимик» разгромил «Адмирал»

В составе победителей дубль оформил Ильдар Шиксатдаров, еще по разу отличились Виталий Атюшов, Йонас Энлунд, Тимур Шарифьянов, Райан Мерфи.
Единственную шайбу гостей забросил Денис Вихарев.
«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд и набрал 58 очков. Команда располагается на 9-м месте в Восточной конференции и продолжает борьбу за плей-офф. «Адмирал» — 11-й на Востоке с 54 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Шиксатдаров — 12 (Сергеев, Падакин), 1:46 — 1:0. Атюшов — 2 (Митчелл), 3:03 — 2:0. Энлунд — 9 (Барулин, Берглунд), 28:46 — 3:0. Шарифьянов — 3 (Сергеев, Черников), 38:20 — 4:0. Вихарев — 16 (Юнг, Бакош), 44:01 — 4:1. Мерфи — 8, 44:51 — 5:1. Шиксатдаров — 13 (Куликов, Грошев), 57:36 — 6:1Вратари: Барулин — Олкинуора (Трушков, 38:20)Броски: 40 (14+9+17) — 15 (3+2+10)Штраф: 6 — 6