«Нефтехимик» разгромил «Адмирал»

Нижнекамскийодержал победу над владивостокским(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Ильдар Шиксатдаров, еще по разу отличились Виталий Атюшов, Йонас Энлунд, Тимур Шарифьянов, Райан Мерфи.

Единственную шайбу гостей забросил Денис Вихарев.

«Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд и набрал 58 очков. Команда располагается на 9-м месте в Восточной конференции и продолжает борьбу за плей-офф. «Адмирал» — 11-й на Востоке с 54 очками.