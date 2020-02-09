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    Кудрявцев: На исход встречи со шведами повлияли ненужные удаления

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Шведские хоккейные игры Евротур
    Форвард сборной России Павел Кудрявцев прокомментировал поражение от команды Швеции (2:5) на третьем этапа Евротура.

    Павел Кудрявцев
    Павел Кудрявцев

    Отметим, что форвард стал автором второй заброшенной шайбы у российской команды.

    «Очень приятно, шайбу забрал. Здорово партнер открылся, и я забил в пустые ворота. Естественно, после этого гола можно было что-то исправить.

    Думаю, на исход встречи повлияли ненужные удаления, их нужно убрать, и все будет получаться», — приводит слова Кудрявцева ТАСС.

    В первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3. В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии. 0

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