Кудрявцев: На исход встречи со шведами повлияли ненужные удаления

Форвард сборной Россиипрокомментировал поражение от команды Швеции (2:5) на третьем этапа Евротура.

Отметим, что форвард стал автором второй заброшенной шайбы у российской команды.

«Очень приятно, шайбу забрал. Здорово партнер открылся, и я забил в пустые ворота. Естественно, после этого гола можно было что-то исправить.

Думаю, на исход встречи повлияли ненужные удаления, их нужно убрать, и все будет получаться», — приводит слова Кудрявцева ТАСС.

В первом матче на турнире сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3. В заключительном матче «Шведских игр» российская команда 9 февраля сыграет против Чехии. 0