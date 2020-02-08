Финляндия проиграла Чехии в матче Евротура

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.
Единственную шайбу финнов забросил Ере Карьялайнен.
После этой игры финны опустились на второе место с тремя очками. Чехи занимают первую позицию с тем же количеством очков.
В первом матче на третьем этапе Евротура финская сборная победила Россию со счетом 3:0, Чехия потерпела поражение от Швеции (1:2).
Заключительные матчи на турнире команды проведут 9 февраля. Финны сыграют со Швецией, а Чехии предстоит сойтись с коллективом Алексея Кудашова.
Еврохоккейтур. Шведские игры
Финляндия — Чехия — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Горак — 1 (мен.), 3:53 — 0:1. Карьялайнен — 2 (Юнттила, Сало), 10:00 — 1:1. Т. Зогорна — 1 (Г. Зогорна, Р. Зогорна), 39:34 — 1:2. Г. Зогорна — 3 (мен., п.в., Т. Зогорна), 58:54 — 1:3Вратари: Лехтинен (57:21 — 58:54, 59:34) — ФурхБроски: 22 (4+7+11) — 21 (5+10+6)Штраф: 6 — 8