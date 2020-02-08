Финляндия проиграла Чехии в матче Евротура

уступила(3:1) в матче третьего этапа Евротура, прошедшем в шведском Стокгольме.

В составе победителей отличились Томаш Зогорна, Роман Горак и Гинек Загорна.

Единственную шайбу финнов забросил Ере Карьялайнен.

После этой игры финны опустились на второе место с тремя очками. Чехи занимают первую позицию с тем же количеством очков.

В первом матче на третьем этапе Евротура финская сборная победила Россию со счетом 3:0, Чехия потерпела поражение от Швеции (1:2).

Заключительные матчи на турнире команды проведут 9 февраля. Финны сыграют со Швецией, а Чехии предстоит сойтись с коллективом Алексея Кудашова.