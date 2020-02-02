«Монреаль» Ковальчука обыграл «Флориду» Бобровского

обыграл клуб(4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей по голу забили Ник Сузуки, Арттури Лехконен, Томаш Татар и Брендан Галлахер.

На счету Ильи Ковальчука «+1», бросок в створ и силовой прием за 16.57 на льду.

Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35. На счету Евгения Дадонова 2 броска и блок-шот за 21.37.

«Флорида» проиграла впервые за последние семь матчей.