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    «Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»

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    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    На 13-й минуте Артем Галимов реализовал большинство, а на 47-й минуте свою 11-ю шайбу в нынешнем сезоне забросил 38-летний Данис Зарипов.

    Ворота казанцев защищал Адам Рейдеборн, отразивший 16 бросков.

    «Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции. У казанского клуба 80 очков после 52 матчей.

    Рижское «Динамо» с девятью поражениями кряду остается худшей командой всего чемпионата, набрав лишь 34 очка в 53 встречах. Латвийский клуб занимает последнее 12-е место на Западе.

    3 февраля «Ак Барс» примет «Витязь», а рижское «Динамо» сыграет дома с «Йокеритом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Ар. Галимов — 11 (бол., Азеведо, Викстранд), 12:54 — 1:0. Зарипов — 11 (Воронков, Э. Галимов), 46:13 — 2:0Вратари: Рейдеборн — Салак (Макаров, 56:32, Салак, 56:35)Броски: 31 (9+11+11) — 16 (5+7+4)Штраф: 13 — 23
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыграло «Северсталь» со счетом 5:0.

    В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Денис Баранцев (8-я и 25-я минуты), Андрей Белевич (22), Дамир Жафяров (29) и Кирилл Ураков (58).

    Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

    «Торпедо» набрало 58 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 48 очками занимает на «Западе» десятое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Баранцев — 8 (Щехура, Аляев), 7:18 — 1:0. Белевич — 8 (Зборовский, Шенфельд), 21:42 — 2:0. Баранцев — 9 (Рэтти, Шор), 24:02 — 3:0. Жафяров — 15 (Рэтти, Шор), 28:43 — 4:0. Ураков — 5 (Веряев), 57:24 — 5:0Вратари: Линдбек — Шугаев (Хакимов, 24:02)Броски: 29 (6+9+14) — 22 (10+7+5)Штраф: 4 — 4
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