«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижскоесо счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

На 13-й минуте Артем Галимов реализовал большинство, а на 47-й минуте свою 11-ю шайбу в нынешнем сезоне забросил 38-летний Данис Зарипов.

Ворота казанцев защищал Адам Рейдеборн, отразивший 16 бросков.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции. У казанского клуба 80 очков после 52 матчей.

Рижское «Динамо» с девятью поражениями кряду остается худшей командой всего чемпионата, набрав лишь 34 очка в 53 встречах. Латвийский клуб занимает последнее 12-е место на Западе.

3 февраля «Ак Барс» примет «Витязь», а рижское «Динамо» сыграет дома с «Йокеритом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Ар. Галимов — 11 (бол., Азеведо, Викстранд), 12:54 — 1:0. Зарипов — 11 (Воронков, Э. Галимов), 46:13 — 2:0Вратари: Рейдеборн — Салак (Макаров, 56:32, Салак, 56:35)Броски: 31 (9+11+11) — 16 (5+7+4)Штраф: 13 — 23

Нижегородскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ крупно обыгралосо счетом 5:0.

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Денис Баранцев (8-я и 25-я минуты), Андрей Белевич (22), Дамир Жафяров (29) и Кирилл Ураков (58).

Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

«Торпедо» набрало 58 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 48 очками занимает на «Западе» десятое место.