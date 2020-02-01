«Ак Барс» обыграл рижское «Динамо»

На 13-й минуте Артем Галимов реализовал большинство, а на 47-й минуте свою 11-ю шайбу в нынешнем сезоне забросил 38-летний Данис Зарипов.
Ворота казанцев защищал Адам Рейдеборн, отразивший 16 бросков.
«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции. У казанского клуба 80 очков после 52 матчей.
Рижское «Динамо» с девятью поражениями кряду остается худшей командой всего чемпионата, набрав лишь 34 очка в 53 встречах. Латвийский клуб занимает последнее 12-е место на Западе.
3 февраля «Ак Барс» примет «Витязь», а рижское «Динамо» сыграет дома с «Йокеритом».
В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отметились Денис Баранцев (8-я и 25-я минуты), Андрей Белевич (22), Дамир Жафяров (29) и Кирилл Ураков (58).
Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек отразил 22 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.
«Торпедо» набрало 58 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 48 очками занимает на «Западе» десятое место.