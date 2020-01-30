КХЛ представила логотип Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте представила логотип розыгрыша Кубка Гагарина-2020.

Новый логотип розыгрыша Кубка Гагарина теперь выполнен и в горизонтальном варианте.

«Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов», — отмечается в сообщении.

Розыгрыш Кубка Гагарина-2020 стартует 1 марта, а седьмая игра финальной серии запланирована на 30 апреля.

На данный момент в плей-офф вышли: московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, финский «Йокерит», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». 0