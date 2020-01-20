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    КХЛ назвала лучших игроков 18 недели

    Хоккей КХЛ СКА Авангард Северсталь Прогнозы на КХЛ
    КХЛ на официальном сайте определила лучших игроков 18 недели чемпионата в четырех номинациях.

    КХЛ назвала лучших игроков 18 недели
    КХЛ назвала лучших игроков 18 недели

    Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг (СКА), одержавший победы в двух матчах недели и пропустивший лишь одну шайбу. Шведский голкипер отразил 97,30% бросков при коэффициенте надёжности 0,50.

    Лучшим защитником признан Вячеслав Войнов («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трех гостевых матчах недели и набравший в них четыре (0+4) очка (лучший результат среди игроков его амплуа).

    Лучшим нападающим стал Владимир Ткачев из СКА, вместе с командой одержавший победы в двух матчах недели и набравший в них 5 (3+2) очков (лучший результат среди игроков его амплуа).

    Лучшим новичком признан вратарь Дмитрий Шугаев из «Северстали», который провел два полных матча, отразив 93,33% бросков при коэффициенте надежности 1,49. 0

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