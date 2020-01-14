«Северсталь» победила «Автомобилист»

«Северсталь»
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В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Марковин, Игорь Гераськин, а также Сергей Монахов.
За гостей отличился Никита Трямкин.
Команда Андрея Разина занимает 10-е место в таблице «Запада», набрав 45 очков. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертую позицию на «Востоке». В его активе 59 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Марковин — 7 (Петунин, Кодола), 29:30 — 1:0. Гераськин — 8, 43:48 — 2:0. Трямкин — 2 (Холланд, Гуркин), 45:00 — 2:1. Монахов — 2 (Гераськин, Якимов), 55:11 — 3:1Вратари: Шугаев — Фомин (59:14 — 59:36)Броски: 27 (7+13+7) — 23 (7+4+12)Штраф: 4 — 4