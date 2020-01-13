Малкин: Наконец-то обошел Ягра

Нападающийподелился эмоциями после выхода на чистое третье место в списке лучших ассистентов клуба.

«Наконец-то. Ягр ведь еще играет и набрал почти 2000 очков. Для меня это слишком много. Ягр — невероятный хоккеист, который играл в Питтсбурге, и его тут любили. Он два раза выигрывал Кубок Стэнли, становился обладателем всех личных трофеев. Мне приятно находиться с ним в одной компании.

Сегодня мы боролись в каждой смене. У нас великолепная команда. Сегодня игра была не очень красивой, но мы согласны на два очка», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

В матче против «Аризоны» (4:3 ОТ) 33-летний россиянин отдал две результативные передачи, которые стали для него 641-й и 642-й в составе клуба соответственно. Таким образом, по этому показателю он обошел легендарного чеха Яромира Ягра. 0