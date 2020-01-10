«Йокерит» на своем льду победил «Северсталь»

Финскийодержал победу над(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Вели-Матти Савинайнен (7-я минута), Микко Лехтонен (25), Джон Норман (38) и Хенрик Хаапала (56).

Единственную шайбу череповецкой команды забросил Богдан Якимов (32).

«Йокерит» набрал 63 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 41 очком занимает десятое место.

11 января команды проведут еще одну встречу между собой. После этой игры «Йокерит» сыграет против «Витязя», а череповецкий клуб дома примет «Автомобилист».