«Йокерит» на своем льду победил «Северсталь»

В составе победителей отличились Вели-Матти Савинайнен (7-я минута), Микко Лехтонен (25), Джон Норман (38) и Хенрик Хаапала (56).
Единственную шайбу череповецкой команды забросил Богдан Якимов (32).
«Йокерит» набрал 63 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» с 41 очком занимает десятое место.
11 января команды проведут еще одну встречу между собой. После этой игры «Йокерит» сыграет против «Витязя», а череповецкий клуб дома примет «Автомобилист».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Савинайнен — 7 (мен., О`Нилл), 6:46 — 1:0. Лехтонен — 13 (бол., Контиола, Йенсен), 24:16 — 2:0. Якимов — 7 (Морозов, Кулда), 31:09 — 2:1. Норман — 5 (Леписто, Лехтонен), 37:16 — 3:1. Хаапала — 5 (бол., Йенсен, Контиола), 55:16 — 4:1Вратари: Калниньш — ПодъяпольскийБроски: 21 (6+10+5) — 27 (11+6+10)Штраф: 8 — 10